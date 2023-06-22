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Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 22 июня показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Отмечается, что расчетом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) одного из соединений ВДВ в лесном массиве был обнаружен взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), сковавший действия штурмовых отрядов десантников. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией ВДВ для их уничтожения.

Точным огнем с закрытых огневых позиций, артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в опорном пункте. После первых выстрелов была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения и ликвидирована живая сила противника.

«Было два случая. Первый — стреляли ночью, разведка доложила, что нашли костер, около которого противники грелись или пищу готовили. Получилось так, что мы затушили этот костер. Первый же снаряд, которым поразили, попал в костер. Потом уже мы начали дальше работать. Второй интересный случай — мы поиграли маленько в футбол. Когда у противника была ротация личного состава, две или три машины выгружали на поле личный состав, и тут начали работать мы. Они по всему полю от нас бегали. Мы сделали около 15 выстрелов, за которые абсолютно весь личный состав и две техники были уничтожены», — поделился командир орудия с позывным «Восток».

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Накануне российские десантники отразили атаки подразделений ВСУ в Артемовске (украинское название — Бахмут).

20 июня расчет БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ при помощи аппарата «Альбатрос» обнаружил вражескую технику. После этого расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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