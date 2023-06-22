Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов 22 июня

Переменная облачность, по области местами небольшой дождь и до 26 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 22 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.



В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью похолодает до +10.

Днем прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с, ночью — южный ветер, его скорость составит 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 745–749 мм ртутного столба.

Ранее, 20 июня, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что жара вернется в Москву в пятницу.

Кроме того, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что ближайшие ночи, 21–22 июня, будут холодными, по области столбики термометров опустятся до +2 градусов, а днем прогнозируется теплая и солнечная погода.