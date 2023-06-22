Наступательная деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области обречена на провал. Таким мнением во вторник, 21 июня, поделился врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Всё, что связано с возможным наступлением ВСУ, то разговоров много, но возможностей мало», — заявил он в интервью радио «Таврия».

По словам чиновника, на херсонском направлении командование ВСУ бросит вперед недавно мобилизованных пехотинцев, а уже за ними последуют заградотряды из подготовленных боевиков. В любом случае живая сила и техника противника будут уничтожены, заключил Сальдо.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

В минобороны Украины также заявили о трудностях в ходе контрнаступления. 20 июня заместитель главы украинского МО Анна Маляр отметила, что ВСУ столкнулись с мощным сопротивлением.

Тогда же эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что украинские вооруженные формирования после первых неудачных недель пересмотрели приоритеты наступления. Впрочем, по его словам, стратегических задач на поле боя они уже не решат.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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