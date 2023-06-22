Эксперт напомнила о повышении пенсии для трех категорий пенсионеров

В России с 1 июля повысят пенсии для трех категорий пенсионеров. Об этом в четверг, 22 июня, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.



По ее словам, пенсия повысится для тех, кому в июне исполнилось 80 лет. По закону каждый месяц им будут доплачивать 7500 рублей.

Ко второй категории Швец отнесла пенсионеров, прекративших работать в предыдущие месяцы. После окончания трудовой деятельности им начислят всю индексацию выплат за то время, пока они работали.



Кроме того, эксперт сообщила, что в июле пересчитают пенсию у тех лиц, кто предоставил в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Специалист отметила, что во всех перечисленных случаях не нужно писать заявлений для увеличения выплат, поскольку все данные по пенсионерам уже содержатся в Социальном фонде.

Ранее, 15 июня, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич рассказал о возможности получить пенсию досрочно. Он напомнил, что пенсия состоит из двух частей: трудовой и накопительной. Вторую часть выплат можно получить досрочно — за пять лет до наступления пенсионного возраста.



11 июня заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что в 2025 году пенсии по старости проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода. Так, до указанного года индексация проводится с 1 января, затем пенсии начнут увеличивать по фактической инфляции за предыдущий год, первые данные по которой появляются в начале года. Поэтому после окончания переходного периода сначала пенсии увеличат с 1 февраля, повторная индексация должна произойти в апреле.

До этого, 1 мая, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что отдельным категориям пенсионеров повысят сумму выплат. Индексацию пенсий в два раза проведут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, — они будут получать 15 134 рубля в месяц.