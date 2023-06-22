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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове. Об этом 22 июня сообщило украинское издание «Вести».

Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, сирены звучат в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Министерство обороны России информацию о взрывах не комментировало.

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Накануне украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Житомирской области.

Тогда же стало известно, что взрывы прозвучали в Сумской и Черкасской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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