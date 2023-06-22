Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации
Общество
В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны
Мир
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Экономика
Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться
Мир
В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных
Общество
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
Мир
Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО
Мир
Матвиенко заявила об эскалации конфликта Западом поставками оружия Киеву
Общество
Производителей молочной продукции проверят на наличие фальсификата
Экономика
Банкам запретят ставить «галочки» за заемщика
Общество
В Санкт-Петербурге умер композитор Вячеслав Наговицин
Общество
Первые жилищные кредиты под 2% в Арктике выдадут до конца года

Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США

Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США
0
Фото: Global Look Press/Roland Balik
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 21 июня заявил, что стратегия Запада при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружений.

В ходе брифинга его спросили, почему Вашингтон продолжает снабжать ВСУ «всё более и более мощными вооружениями», если, по словам американского президента Джо Байдена, существует угроза эскалации конфликта до ядерной войны.

«Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. <…> В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине», — ответил он.

При этом Пател отметил, что пока у него нет «новостей о конкретных изменениях в военной помощи».

По его словам, Вашингтон пристально следит за ситуацией в связи с соглашением между Россией и Белоруссией. Однако США «не увидели причины для корректировки ядерной стратегии» страны. Пател напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который счел «безрассудной и безответственной подобную риторику о ядерных вооружениях» со стороны Москвы.

Тщательный просчет: наступление ВФУ ослабевает из-за серьезных потерь
Эксперты не исключили нового нападения боевиков на приграничные территории ради политического резонанса

Между тем 22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Накануне руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

В тот же день комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Ранее, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023