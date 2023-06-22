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В Санкт-Петербурге умер композитор Вячеслав Наговицин
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В Санкт-Петербурге умер композитор Вячеслав Наговицин

Музыкант Вячеслав Наговицин умер в Санкт-Петербурге
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Фото: Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова
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Один из последних учеников Дмитрия Шостаковича, композитор и педагог Вячеслав Наговицин, скончался в возрасте 83 лет. Информация об этом появилась на сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 20 июня 2023 года на 84-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Вячеслав Лаврентьевич Наговицин», — говорится в публикации.

Прощание состоится в пятницу, 23 июня.

Вячеслав Наговицин окончил Ленинградскую консерваторию по классу скрипки. В 1964–1966 годах он учился в аспирантуре у Дмитрия Шостаковича, которому позже посвятил скрипичный концерт собственного сочинения. По рекомендации наставника Наговицин был принят в Союз композиторов СССР.

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