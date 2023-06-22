Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену

Член палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала директора ФБР Кристорефа Рэя за решение предоставить конгрессу отредактированные данные по запросу о возможном получении взятки главой государства Джо Байденом в то время, когда он был вице-президентом. Пост с критикой конгрессмен опубликовала в своем аккаунте в Twitter в среду, 21 июня.

«Кристофер Рэй плюнул в наши лица и оскорбил комитет по надзору и нашего председателя (Джеймса. — Ред.) Комера, принудив нас ознакомиться с отредактированными версиями незасекреченных форм, которые подтверждали получение Джо Байденом взятки в $5 млн», — сообщила она.



Грин назвала директора ФБР «плохим копом», укрывающим преступления американского лидера. Кроме того, она охарактеризовала происходящее как уголовную коррупцию в чистом виде и сообщила о намерении добиваться отставки Рэя.

Накануне минюст США заявил, что сын президента Джо Байдена Хантер Байден заключил сделку с федеральной прокуратурой и признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях.

В тот же день спикер палаты представителей Кевин Маккарти указал на двойные стандарты в США из-за дела сына Байдена. По его словам, министерство юстиции пытается устранять главных политических оппонентов американского лидера, в то время как его сын получает сделку со следствием.



Тогда же Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, который признал вину в двух налоговых правонарушениях.



До этого, 10 мая, конгрессмен Джеймс Комер обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего. Сам американский лидер неоднократно заявлял, что не в курсе бизнеса семьи, но уверен, что никто не нарушал закон.

3 марта в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

29 декабря 2022 года бывший президент страны Дональд Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о Хантере Байдене перед выборами. Он назвал сложившуюся ситуацию позором и заявил, что за ней стоят те же люди, которые обвиняли его в штурме Капитолия в 2021 году.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.