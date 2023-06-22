В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают пункты эвакуации жителей Херсонской области, которые пострадали от наводнения в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом в среду, 21 июня, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

«Сейчас эти обстрелы стали варварскими и изуверскими, потому что целятся они конкретно в те точки, где собираются жители, эвакуирующиеся с береговой линии», — сообщил он.

По словам врио губернатора, обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ происходят каждый день.

Днем ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинские войска выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Голой Пристани, Великой Лепетихе, Новой Каховке и другим населенным пунктам региона.



19 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.