Реклама
Прямой эфир
Мир
Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признал вину
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Горловку из РСЗО
Мир
Комитет США единогласно одобрил резолюцию о передаче Киеву ATACMS
Мир
Три человека погибли из-за атаки израильского дрона на Западном берегу
Мир
Макрон выразил поддержку пострадавшим при взрыве в Париже
Общество
Частицу пламени Вечного огня доставили из Волгограда в Главный храм ВС
Мир
Израильский БПЛА атаковал автомобиль с боевиками на Западном берегу
Мир
В ГУР Украины признали атаку на свою штаб-квартиру
Мир
Киев и Лондон подписали меморандум об энергетическом партнерстве
Мир
Порошенко оценил использование сил ВСУ при контрнаступлении
Мир
В Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО
Общество
Власти намерены запретить отключение воды более чем на 14 дней
Сюжет:

В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации

Сальдо назвал варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации в Херсонской области
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают пункты эвакуации жителей Херсонской области, которые пострадали от наводнения в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом в среду, 21 июня, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире радиостанции «Таврия».

«Сейчас эти обстрелы стали варварскими и изуверскими, потому что целятся они конкретно в те точки, где собираются жители, эвакуирующиеся с береговой линии», — сообщил он.

По словам врио губернатора, обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ происходят каждый день.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Днем ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что украинские войска выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Голой Пристани, Великой Лепетихе, Новой Каховке и другим населенным пунктам региона.

19 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023