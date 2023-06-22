Матвиенко заявила об эскалации конфликта Западом поставками оружия Киеву

Ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия. Об этом в четверг, 22 июня, написала в своем блоге на сайте Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.

«Всё свидетельствует о том, что Запад поднимает ставки: твердо держит курс на эскалацию конфликта, накачивание Киева вооружениями, техникой. В том числе со всё более мощными боевыми характеристиками», — написала она в материале, приуроченном ко Дню памяти и скорби 22 июня.

По словам спикера, человечество сейчас находится в самом сложном периоде с момента окончания Второй мировой войны, а ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках, так как именно они, а не киевский режим, являются главным противником России, тщательно спланировавшим украинский конфликт.

«В их стратегии Украина, ее жители — всего лишь расходный материал в военных действиях, призванных подвести, наконец, черту под многовековыми попытками Запада навсегда снять с повестки «русский вопрос». И нет никаких признаков, что Вашингтон, его сателлиты намерены отказаться от этих планов», — написала политик.

Российские власти полностью осознают западную потенциальную силу, которая выступает в качестве поддержки украинского неонацизма, однако сомнений в победе России нет, написала она.

Основа уверенности в победе состоит из сплоченности российского общества, многонациональности, адаптивности, а также из надежной экономики, военно-промышленной мощи страны и, конечно же, мужества и героизма российских бойцов, которые вдохновлялись «подвигами тех, кто отстоял свободу и независимость Родины в грозные годы Великой Отечественной войны», перечислила спикер.

«И сегодня победа будет за нами», — подчеркнула Матвиенко.

В этот же день руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин в этот день рассказал «Известиям», что украинские боевики после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Газета The Wall Street Journal 19 июня указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент сложились большие предпосылки для окончания конфликта на Украине. Кроме того, Лукашенко заявил, что страны Запада на самом деле боятся масштабной войны, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Украины, и опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению президента Белоруссии, может привести к всемирной катастрофе.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.