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Невролог перечислила ухудшающие работу мозга продукты

Врач Демьяновская: суши и животные жиры могут ухудшить работу мозга
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Чрезмерное употребление отдельных продуктов может негативно влиять на мозговую деятельность. Об этом 21 июня предупредила кандидат медицинских наук и врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, для мозга вреден переизбыток соли в рационе, это способствует повышению давления и может привести к артериальной гипертензии или гипертонии.

«При гипертонии не только уменьшается просвет сосудов, но и постепенно сокращается их количество в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка мозговой кровоток обедняется, поэтому артериальная гипертензия — серьезный фактор риска развития деменции», — отметила врач.

Чтобы сохранить здоровье, Демьяновская рекомендовала не увлекаться продуктами с высоким содержанием солей, к которым относятся домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады, соевый соус, сушеная рыба и чипсы.

Также невролог призвала соблюдать умеренность при употреблении животных жиров. С одной стороны, они стимулируют выработку важных нейромедиаторов, регулирующих настроение, аппетит, сон, память. Однако в большом количестве жирная пища может спровоцировать атеросклероз — серьезное заболевание, при котором из-за жировых отложений на стенках сосудов нарушается кровоснабжение головного мозга.

«Конечно, полностью переходить на обезжиренные продукты нежелательно. Важно следить за питанием и контролировать уровень холестерина в крови», — пояснила специалист.

Еще одним опасным для мозга блюдам являются суши. Сам по себе рис, особенно нешлифованный, может быть источником витамина В1, но содержащийся в сырой рыбе фермент тиаминаза сводит полезные свойства риса на нет.

«Витамин В1 или тиамин участвует в передаче нервных импульсов, а его дефицит может привести к ухудшению памяти, бессоннице, мышечным болям, тревожным расстройствам и депрессии», — подчеркнула врач и добавила, что во избежание проблем поклонникам японской кухни рекомендуется употреблять свинину, орехи, сухофрукты и молочку.

Наконец, Демьяновская заявила, что на мозг пагубно влияют жесткие ограничения в еде. Данный орган работает без остановок и постоянно нуждается в энергии, поскольку не формирует собственных резервов. Для мозга вредны длительные перерывы между приемами пищи, а также недостаток витаминов и микроэлементов.

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