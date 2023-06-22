Невролог перечислила ухудшающие работу мозга продукты

Чрезмерное употребление отдельных продуктов может негативно влиять на мозговую деятельность. Об этом 21 июня предупредила кандидат медицинских наук и врач-невролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с «Газетой.Ru».

В частности, для мозга вреден переизбыток соли в рационе, это способствует повышению давления и может привести к артериальной гипертензии или гипертонии.

«При гипертонии не только уменьшается просвет сосудов, но и постепенно сокращается их количество в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка мозговой кровоток обедняется, поэтому артериальная гипертензия — серьезный фактор риска развития деменции», — отметила врач.

Чтобы сохранить здоровье, Демьяновская рекомендовала не увлекаться продуктами с высоким содержанием солей, к которым относятся домашние и промышленные консервы, кетчупы, маринады, соевый соус, сушеная рыба и чипсы.

Также невролог призвала соблюдать умеренность при употреблении животных жиров. С одной стороны, они стимулируют выработку важных нейромедиаторов, регулирующих настроение, аппетит, сон, память. Однако в большом количестве жирная пища может спровоцировать атеросклероз — серьезное заболевание, при котором из-за жировых отложений на стенках сосудов нарушается кровоснабжение головного мозга.

«Конечно, полностью переходить на обезжиренные продукты нежелательно. Важно следить за питанием и контролировать уровень холестерина в крови», — пояснила специалист.

Еще одним опасным для мозга блюдам являются суши. Сам по себе рис, особенно нешлифованный, может быть источником витамина В1, но содержащийся в сырой рыбе фермент тиаминаза сводит полезные свойства риса на нет.

«Витамин В1 или тиамин участвует в передаче нервных импульсов, а его дефицит может привести к ухудшению памяти, бессоннице, мышечным болям, тревожным расстройствам и депрессии», — подчеркнула врач и добавила, что во избежание проблем поклонникам японской кухни рекомендуется употреблять свинину, орехи, сухофрукты и молочку.

Наконец, Демьяновская заявила, что на мозг пагубно влияют жесткие ограничения в еде. Данный орган работает без остановок и постоянно нуждается в энергии, поскольку не формирует собственных резервов. Для мозга вредны длительные перерывы между приемами пищи, а также недостаток витаминов и микроэлементов.

20 июня врач-терапевт Камила Исаева предупредила, что алкоголь ухудшает психическое здоровье и провоцирует снижение когнитивных функций. Она привела в пример исследование специалистов, в ходе которого выяснилось, что у любителей спиртного болезнь Альцгеймера развивается в среднем почти на пять лет раньше, чем у тех, кто ведет трезвый образ жизни.