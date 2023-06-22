На Мамаевом кургане зажгли свечи в День памяти и скорби

На Мамаевом кургане зажгли свечи в День памяти и скорби

2023-06-22 00:26:20

2023-06-22 00:26:20

2023-06-22 00:26:20

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru