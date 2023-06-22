Американский разведчик в отставке Скотт Риттер 20 июня заявил, что основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени.

Он отметил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать провалятся, а ответные удары российских сил завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием буферной зоны вокруг них.

«У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Между тем 21 июня руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Также военный эксперт Владислав Шурыгин в этот день рассказал «Известиям», что украинские боевики после первых недель неудач пересмотрели планы и цели наступления, но стратегических задач на поле боя они уже не решат.

Газета The Wall Street Journal 19 июня указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на данный момент сложились большие предпосылки для окончания конфликта на Украине. Кроме того, Лукашенко заявил, что страны Запада на самом деле боятся масштабной войны, несмотря на осуществляемые ими действия по поддержке Украины, и опасаются применения ядерного оружия, потому что это, по мнению президента Белоруссии, может привести к всемирной катастрофе.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.