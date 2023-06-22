Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. Об этом 21 июня заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — сказал он в интервью радио «Таврия».

Как отметил Сальдо, всё находящееся сейчас в Днепре выносится в Черное море и идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии. По его словам, там также возможны серьезные экологические проблемы, связанные с заражением воды.

Ранее в этот день глава МЧС Александр Куренков заявил президенту России Владимиру Путину, что в результате ЧП на гидроэлектростанции 41 человек погиб, 2 тыс. были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

В минздраве Херсонской области сообщалось, что число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС возросло до 121, 17 человек были направлены в Крым для лечения.

19 июня стало известно, что более 1,6 тыс. пострадавших жителей области получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей.

Владимир Сальдо 18 июня рассказал «Известиям», что большая часть залитых водой домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

8 июня Совет Федерации РФ призвал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения ГЭС и затопления территорий вокруг нее Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.