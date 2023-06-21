Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона не признал вину

Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра отказался признать себя виновным в бостонском суде. Об этом в среду, 21 июня, сообщил телеканал CNN.



По его данным, Тейшейра заявил о своей невиновности по всем шести пунктам обвинения в получении и передаче секретных материалов.



В обвинительном заключении указано, что военнослужащий передавал информацию о предоставлении оборудования Украине, а также о путях его передачи и способах использования.



Кром того, согласно обвинению, он обнародовал правительственный документ, в котором говорится о статусе конфликта на Украине. Эти материалы содержали секретные разведданные армии США, а также информацию об изменениях внешней и экономической политики зарубежных стран.

Ранее, 15 июня, министерство юстиций США сообщало, что жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре.



Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона газета The New York Times сообщила 7 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

13 апреля военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.