Стал известен список погибших в ДТП с автобусом в Дагестане

В распоряжении «Известий» 21 июня появился список погибших в ДТП с автобусом на автодороге в Дагестане с участием рейсового автобуса, «КамАЗа» и легкового автомобиля Toyota Camry.

По сообщению источника, на данный момент среди погибших в аварии числятся водитель «КамАЗа» Шамсудин М. 1978 г. р., ребенок 2010 г. р., ребенок 2011 г. р., Патимат Г. 1961 г. р., Вазинат К. 1977 г. р., Фарида М. 2005 г. р., Гульнара Г. 1977 г. р., Абдулмуслим А. 1998 г. р.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарина Агмадова сообщила «Известиям», что в результате аварии в Дагестане погибли восемь человек. Еще восемь пострадали, в том числе ребенок. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

По сообщению прокурора Кизляра Валерия Меринова, правоохранители организовали проверку. По предварительным данным, столкновение произошло примерно в 18:30 ранее 21 июня, на трассе Р-217 «Кавказ», на территории Кизлярского района. Автобус следовал из Москвы в Хасавюрт, в нем находились 25 человек.