Шеф-повар дал рекомендации по покупке свежей рыбы летом

При покупке свежей рыбы рекомендуется обращать внимание на сезон ее вылова. Об этом в среду, 21 июня, рассказал бренд шеф сети ресторанов «Каспийка» Кирилл Еселев в беседе с «Газетой.Ru».

«Навага, омуль и муксун — это рыбы, которые преимущественно вылавливаются осенью или зимой. Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды», — поделился он.

В качестве альтернативы эксперт предложил треску, камбалу, форель, скумбрию, зубатку и тунец.

Говоря о речных видах, Елисеев посоветовал отложить до следующей весны покупку карпа, карася, сазана и линя. В летние же месяцы, по его словам, активно ловят окуня леща, плотву, щуку или судака — эта рыба будет самой свежей и вкусной.

Ранее, 18 июня, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление богатой омегой-3 рыбы жирных сортов благотворно влияет состав крови, а также способствуют снижению уровня холестерина.