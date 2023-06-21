Заур Угуев стал чемпионом России по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Заур Угуев в среду, 21 июня, победил Артем Гобаева на соревнованиях в Каспийске и стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Финал прошел со счетом 5:0 в пользу Угуева. Бронзу в этой же категории получили Начын Монгуш и Рамиз Гамзатов.

В весовой категории до 65 кг победил Шамиль Мамедов, серебряным призером стал Ибрагим Ибрагимов, а бронзу завоевали Гаджимурад Омаров и Джамбулат Кизинов.



Чемпионом России в категории до 70 кг стал Евгений Жербаев, второе место занял Иналбек Шериев, третье — Курбан Шираев и Азнаур Таваев.

Среди жещнин до 50 кг победу одержала Полина Лукина. Серебро получила Елизавета Смирнова, бронзовые награды достались Надежде Соколовой и Марии Тюмерековой.



В весовой категории до 55 кг чемпионкой России стала Екатерина Полещук, серебро получила Ирина Ологонова, бронзу — Александра Скиренко и Екатерина Исакова.



В категории до 59 кг победила Жаргалма Цыремпилова, второе место досталось Зельфире Садраддиновой, третье — Анастасии Сидельниковой и Александре Андреевой.

Угуеву 28 лет, он получил золото на Олимпиаде в Токио, а также одержал две победы на чемпионатах мира в 2018 и 2019 годах. Кроме того, он завоевал золото Кубка мира в 2020 году.

Чемпионат в Каспийске завершится 24 июня.

5 августа 2021 года российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Он победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.