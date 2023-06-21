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Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра после разрушения Каховской ГЭС
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Фото: РИА Новости
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Ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега. Об этом в среду, 21 июня, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью радио «Таврия».

При этом он добавил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.

По словам Сальдо, многим постройкам по обеим сторонам от реки был причинен сильный ущерб. Тем не менее, ликвидация последствий проходит слаженно и эффективно — так, на левобережье организованы работы по очистке и санитарной обработке освободившейся от воды территорий.

Также отмечается, что пострадавшие жители региона получают финансовые выплаты от государства, продовольственную гуманитарную помощь и питьевую воду.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Ранее в этот день глава МЧС Александр Куренков сообщил президенту России Владимиру Путину, что в результате ЧП на гидроэлектростанции 41 человек погиб, 2 тыс. были спасены и более 8 тыс. эвакуированы.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. После аварии под воду ушли более 23 тыс. жилых домов.

18 июня Владимир Сальдо рассказал «Известиям», что большая часть залитых водой домовладений не подлежит ремонту, их предстоит отстроить заново.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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