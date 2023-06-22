Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Минобороны РФ 22 июня рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Александра Коваленко в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию медицинской помощи раненым военнослужащим.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ), Коваленко за период выполнения задач в зоне спецоперации в передовой медицинской группе, провела более 500 инструментальных диагностических исследований, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 1200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

Также Минобороны выделило заслуги сержанта Николая Иванова, который, находясь вблизи линии боевого соприкосновения под систематическими обстрелами противника, выполнял боевую задачу по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и десантов ВСУ.

Российские саперы под командованием Иванова выдвинулись в назначенный район, изучили местность, и в кратчайшие сроки произвели минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля. Благодаря своим профессиональным навыкам сержант вместе со своими подчиненными установил более двухсот мин различного типа. Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные подразделением Иванова, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники в ходе попытки наступления. Противник, потеряв четыре боевые бронированные машины и часть живой силы, был вынужден отступить.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, в ходе отражения наступления ВСУ, сержант Ислам Бийболатов производил корректировку огня российской артиллерии с помощью беспилотной летальной авиации. В результате воздушной разведки он обнаружил скрытый опорный пункт противника на удалении до 3 км от линии боевого соприкосновения. По средствам радиосвязи Бийболатов доложил командованию об обнаруженных вражеских объектах, в результате чего опорный пункт украинских боевиков был поражен артиллерией. Также была повреждена одна боевая машина пехоты противника.

Спустя несколько дней Бийболатов, продвигаясь с подчиненными по лесополосе, обнаружил группу вооруженных боевиков, значительно превосходящую числом российских военнослужащих. Благодаря высокому уровню подготовки и грамотному использованию рельефа местности вверенный ему личный состав вступил в бой с противником. Внезапной атакой Бийболатов сковал действия ВСУ, внес в ряды боевиков панику, что позволило нанести значительный урон группе противника. Военнослужащие под командованием сержанта уничтожили до 20 украинских солдат. Остальные боевики, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили позиции и бежали.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. По его словам, в ходе боев уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей. Потери в живой силе составили до 400 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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