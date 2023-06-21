Израильский БПЛА атаковал автомобиль с боевиками на Западном берегу

Израильский БПЛА в среду вечером атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад на основании разведывательной информации службы общей безопасности, военные ЦАХАЛ обнаружили группу террористов на подозрительном автомобиле после того, как они устроили стрельбу в окрестностях города Джалама. Эта террористическая ячейка недавно совершила ряд обстрелов населенных пунктов в Иудее и Самарии (Западный берег. — Ред.). После идентификации террористической ячейки БПЛА ЦАХАЛ открыл огонь по ней огонь и помешал ее деятельности», — говорится в сообщении.

Военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. Так, 7 июня, минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

Все пострадавшие были госпитализированы. Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Рамалле.

Ранее, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.