Реклама
Прямой эфир
Мир
Порошенко оценил использование сил ВСУ при контрнаступлении
Мир
В Турции назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Глава МИД Великобритании поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО
Общество
Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС
Мир
Британия направит Киеву $60 млн на реконструкцию мостов и рынок страхования
Мир
Правительство ФРГ сообщило о передаче Украине тягачей и патрульных машин
Происшествия
В минздраве Дагестана подтвердили гибель восьми человек в ДТП с автобусом
Мир
Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 29
Экономика
Цена биткоина впервые с середины апреля превысила $30 тыс.
Мир
В Днепре переименовали носившие имена русских писателей улицы
Мир
Ермак заявил о работе с союзниками над сроками поставок истребителей
Мир
Бербок призвала Киев покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Мир
Спасшийся при погружении к «Титанику» журналист проанализировал пропажу батискафа

Израильский БПЛА атаковал автомобиль с боевиками на Западном берегу

ЦАХАЛ: израильский БПЛА атаковал автомобиль с палестинскими боевиками на Западном берегу
0
Фото: commons.wikimedia.org/MathKnight and Zachi Evenor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильский БПЛА в среду вечером атаковал автомобиль на Западном берегу, в котором находилась группа палестинских боевиков, причастных к ряду недавних нападений. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад на основании разведывательной информации службы общей безопасности, военные ЦАХАЛ обнаружили группу террористов на подозрительном автомобиле после того, как они устроили стрельбу в окрестностях города Джалама. Эта террористическая ячейка недавно совершила ряд обстрелов населенных пунктов в Иудее и Самарии (Западный берег. — Ред.). После идентификации террористической ячейки БПЛА ЦАХАЛ открыл огонь по ней огонь и помешал ее деятельности», — говорится в сообщении.

Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
Жители Дженина встретили ЦАХАЛ стрельбой

Военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. Так, 7 июня, минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

Все пострадавшие были госпитализированы. Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Рамалле.

Ранее, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023