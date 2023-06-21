Названа причина «заснеженности» Петербурга тополиным пухом

Старший научный сотрудник кафедры физиологии и биохимии раСПбГУ Дмитрий Суслов в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» рассказал, почему в этом году в Санкт-Петербурге большое количество тополиного пуха.

«Прошлый сезон был очень удачным, было теплое, влажное лето, и большинство деревьев дали хороший прирост. То есть, много пуха — деревья хорошо плодоносят, они хорошо подготовились к этому сезону прошлым летом», — пояснил специалист.

По словам Суслова, лучше всего сажать тополь в промышленных районах, поскольку это дерево быстро формирует зеленую стену, которая защищает от шума.

«Совсем другая ситуация —внутриквартальная зона спальных районов, дворы-колодцы. Во дворах-колодцах сажать тополя не лучшая идея, он быстро там сгниет», — резюмировал он.

В свою очередь, создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника добавила, сейчас в городе осталось не более 10% тополей.