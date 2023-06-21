В ГУР Украины признали атаку на свою штаб-квартиру
По штаб-квартире Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны наносились удары с российской стороны. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
«Главное, что нужно знать: атаки были», — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.
Юсов добавил, что в настоящее время штаб-квартира якобы работает в штатном режиме.
Утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве, был нанесен удар. Как сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на украинскую военную разведку 15 июня, в результате удара был ранен руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Источник сообщал, что раненого Буданова эвакуировали вертолетом санитарной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военную базу Жешув в Польше. Потом появилась информация, что он находится в Берлине.
До этого, 13 июня, президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами в Кремле заявил, что Россия и дальше будет избирательно работать по объектам на Украине в отличие от украинской армии, которая бьет по мирным кварталам. Путин добавил, что Россия продолжит отвечать на противостоящие ей от Украины угрозы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.