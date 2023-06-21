Госдеп США назвал требования к мирному плану стран Африки по Украине

Предложения стран Африки по урегулированию ситуации на Украине должны учитывать принципы суверенитета и территориальной целостности страны, при этом окончательный вердикт, нужно ли следовать африканской мирной инициативе, будет выносить Киев. Об этом 21 июня сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Любой результат должен соответствовать призыву президента [Украины Владимира] Зеленского к справедливому и прочному миру, уважению принципов суверенитета и территориальной целостности», — отметил он на брифинге для журналистов.

Пател добавил, что любое решение о переговорах по какому бы ни было мирному предложению остается за Зеленским и партнерами США по Украине.

Ранее, 19 июня, заместитель официального представителя генсека Организация Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН приветствует усилия Африки африканских стран по снижению напряженности между Россией и Киевом.

Тогда же президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с лидерами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

17 июня африканские лидеры посещали Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером. Путин выслушал основные положения мирной инициативы, отметив, что Москва с уважением относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка.

Вместе с Рамафосой в инициативе участвуют президенты Сенегала, Замбии и Коморских Островов, а также спецпредставители лидеров Египта, Уганды и Конго.

Мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине среди основных пунктов, в частности, включает вопросы продовольственной безопасности. До этого свой мирный план на рассмотрение Москвы и Киева предоставили Китай, Бразилия и Индонезия.

16 июня Рамафоса в ходе переговоров с украинским коллегой Зеленским в Киеве заявил, что между сторонами конфликта должен состояться обмен военнопленными и предоставлены гарантии безопасности всем странам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.