Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 21 июня, показал кадры боевой работы военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на приграничных территориях.

Он сообщил, что бойцы ЗВО работают по позициям украинским военнослужащих из 152-миллиметрового орудия Д-20. Корреспондент отметил, что эта гаубица является ровесницей этих военных.

Полторанин пообщался с военнослужащим с позывным Горец, который уточнил, что российские силы наносят удары по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно. По его словам, с орудием и боеприпасами проблем у бойцов нет.

Старший офицер батареи с позывным Гром рассказал о том, что взаимодействие с разведчиками проходит быстро и слаженно. Они передают бойцам координаты целей противника.

По словам Грома, сейчас не наблюдается попыток провокаций на этом приграничном участке со стороны ВСУ.

«Сейчас усилилось это направление. С других районов прибыло подкрепление - пехота, спецназ, которые находятся у границы и помогают в том числе выявлять цели, и, соответственно, укрепили оборону государственной границы», — рассказал военный.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении.

Тогда же сообщалось, что российские силы уничтожили разведчиков ВСУ на запорожском направлении. Разведгруппа противника была поражена силами воздушной разведки и артиллерии в районе Дорожнянки.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.



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