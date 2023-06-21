Киев и Лондон подписали меморандум об энергетическом партнерстве

Киев и Лондон заключили соглашение об энергетическом партнерстве, сообщил 21 июня глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

«Вместе с замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти подписали меморандум об энергетическом партнерстве между нашими странами. Было подписано соглашение между Великобританией и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. — Ред.) о финансировании программ по энергетической безопасности Украины на $30 млн», — сказал он.

Подписание соглашений состоялось на конференции по восстановлению Украины в Лондоне. В мероприятии, которое продлится два дня, принимают участие более 1 тыс. гостей из 61 страны.

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам конференции, посвященной оказанию поддержки Киеву Лондон объявил о готовности выделить на восстановление мостов на Украине и поддержку рынка страхования в общей сложности около $60 млн. Заместитель министра по делам бизнеса и торговли королевства Нусрат Гани отметила, что это станет «еще одним шагом на пути к восстановлению» страны.

Как заявил на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киеву требуется еще $6,5 млрд на восполнение экономического ущерба страны на следующие 12 месяцев.

Кроме того, 21 июня стало известно, что Великобритания готова предоставить Всемирному банку гарантии на $3 млрд для предоставления Киеву кредитов. Также, по сообщению британского правительства, Лондон направит Киеву в 2023 году помощь в размере £240 млн ($306 млн) на различные программы, в том числе и энергетические проекты.

Финансовая и военная поддержка Киева со стороны стран Запада усилена в связи с проведением спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.