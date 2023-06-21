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Путин назвал развитие ядерной триады России важнейшей задачей

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады, являющейся ключевой гарантией военной безопасности страны и глобальной стабильности. Об этом он сообщил 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов.

По его словам, уже половина частей Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, проводится их перевооружение на ракетные системы «Авангард». В ближайшее время на вооружение также поступят пусковые установки комплекса «Сармат», которые оснащены новой тяжелой ракетой.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», — заявил глава государства.

Кроме того, по словам президента, пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил России, в том числе в состав Военно-морского флота (ВМФ) была введена новая подводная лодка «Борей-А».

«Ядерная триада» — термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы страны, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Оружие массового отражения: Путин рассказал о развитии ядерной триады
Также президент прокомментировал контрнаступление Украины и обсудил последствия трагедии на Каховской ГЭС

При этом ранее, 16 июня, на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства заверил, что необходимость в применении ядерного оружия у России отсутствует. При этом он отметил, что ядерного оружия у РФ гораздо больше, чем у стран НАТО

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что Вашингтон не видит признаков готовности РФ к применению ядерного оружия, а также не видит оснований для повышения готовности собственных ядерных сил.

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