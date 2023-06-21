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Дисквалификацию футболиста Соболева сократили до трех матчей РПЛ

В «Спартаке» сообщили, что дисквалификацию Соболева сократили с четырёх до трех матчей РПЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) сократил срок дисквалификации форварда московского «Спартака» Александра Соболева с четырех до трех матчей. Об этом в среду, 21 июня, сообщил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», — уточнил он.

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Соболев получил прямую красную карточку 21 мая в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отмечает «Газета.Ru». Нападающего удалили с поля за то, что схватил себя за пах и продемонстрировал этот жест бразильскому футболисту из ЦСКА Виллиану Роше.

Роша также получил красную карточку, когда повторил непристойный жест в попытке разъяснить судьям, что сделал форвард команды соперника. При этом на отправленных «Спартаком» в РФС кадрах видно, как еще до удалений спортсмен трижды хватался за пах, обращаясь к Соболеву. Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо, в свою очередь, объяснил, что Роша таким образом поправлял шорты

Впоследствии экспертно-судейская комиссия (ЭСК) определила, что бразилец пострадал незаслуженно, и его удаление было аннулировано.

В этом матче «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Армейцы занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка. «Красно-белые» — на третьем месте с 53-я баллами.

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