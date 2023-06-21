Правительство ФРГ сообщило о передаче Украине тягачей и патрульных машин

Берлин в новом пакете военной помощи отправит Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, тягачи и патрульные машины, говорится в обновленном списке вооружений, которые были предоставлены или которые планируется предоставить украинским войскам. Его опубликовало немецкое правительство в среду, 21 июня.

«Некоторые поставки требуют модернизации <…>, также проводятся обучающие мероприятия», — говорится на сайте кабмина ФРГ.

В новый пакет включены 1 тыс. снарядов калибра 155 мм, два колесных тягача и два полуприцепа, шесть патрульных машин, высокоточные боеприпасы калибра 155 мм, их точное количество не сообщается. Власти ФРГ собираются в ближайшее время поставить Украине ракеты для системы ПВО Patriot.

Всего в 2023 году Германия планирует выделить €5,4 млрд на военную помощь ВСУ. В 2022-м на это было потрачено €2 млрд.

Дания и Германия весной отправили на Украину 80 танков Leopard 1. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен назвал это число «очень значительным».

Министерство обороны ФРГ 8 марта сообщило об отправке на Украину двух зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. К ним были выделены выделены 6 тыс. боеприпасов. Всего Берлин поставил Киеву на тот момент 34 ЗСУ Gepard.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Россия неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.