Ермак заявил о работе с союзниками над сроками поставок истребителей

Киев работает с союзниками над сроками поставок истребителей. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 21 июня, в рамках онлайн-выступления на заседании Атлантического совета (признан нежелательной организацией в РФ).

«Мы сейчас плотно работаем с партнерами над временем для истребителей, <…> вопрос сейчас во времени», — сказал Ермак.

Он добавил, что считает принятие Западом решения о поставках Киеву ракет дальнего радиуса действия «вопросом близкого будущего».

16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

До этого, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

В конце мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, о начале проведения которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.