Природу шумов в Атлантике в районе поисков батискафа установить не удалось

Природу подводных шумов в Атлантическом океане в районе поисков туристического батискафа пока установить не удалось, сообщил 21 июня представитель береговой охраны США, общаясь с журналистами.

Другой представитель группы спасателей, ведущих поиски подводной лодки, отметил, что при поисковых работах применяется ряд сенсоров, чтобы фиксировать звуки и анализировать их.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись стуком, сделанным экипажем судна.

Тем временем исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший батискаф «Титан» мог взорваться. Специалист подчеркнул, что подлодка не успела бы добраться до дна до потери связи, так что неполадки произошли в средних слоях воды. Галло считает, что если эта догадка верна, то часть обломков окажется на дне, а часть всплывет на поверхность.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

Корпус батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.