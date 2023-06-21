Появились кадры с места массового ДТП в Дагестане

Появились кадры с места ДТП в Дагестане с участием рейсового автобуса, грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Toyota Camry.

Авария произошла недалеко от села Новокохановское в Кизлярском районе. На опубликованных кадрах видно, что от легковой машины практически ничего не осталось, бампер полностью поврежден.

По данным источника «Известий», на легковом автомобиле были поддельные номера.

В минздраве республики уточнили, что на данный момент погибшими числятся восемь человек, двое из них — дети. Пять человек, среди которых один ребенок, ранены. Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу (ЦГБ).

Следователями кизлярского межрайонного Следственного комитета (СК) по республике проводится проверка по факту ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи.

Авария произошла ранее в этот день. Рейсовый автобус двигался по маршруту Москва – Хасавюрт. Toyota пошла на обгон, после чего произошло лобовое столкновение с «КамАЗом». Затем грузовик выехал на встречную полосу движения, врезался в автобус и загорелся. По предварительным данным ГУ МЧС по Дагестану, всего в автобусе находилось 25 человек.