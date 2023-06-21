Автомобилисту вынесли приговор за наезд на пьяного пешехода в Жуковке
Суд в городе Жуковка (Брянская область) вынес приговор 19-летнему водителю, который сбил на дороге пьяного пешехода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Установлено, что 19-летний водитель «Лады» отвлекся от дороги, превысил скорость и допустил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Позже их квалифицировали как повлекшие тяжкий вред здоровью, пишет NASHBRYANSK.RU.
В ходе заседания автомобилист полностью признал свою вину. Его признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
7 июня сообщалось, что Симоновский районный суд Москвы вынес приговор 26-летнему Евгению Почуеву, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля марки Mercedes, принадлежавшего его жене, насмерть сбил двух женщин, выходивших из трамвая, а затем столкнулся с автобусом.