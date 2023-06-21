Минобороны показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ при помощи БПЛА

Минобороны РФ показало, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожают автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах, опубликованных 21 июня, показано, как беспилотники квадрокоптерного типа влетают в большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства.

21 июня начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что группа войск «Восток» пресекла разведывательную деятельность ВСУ на запорожском направлении. Также российские военнослужащие отразили атаку неприятеля около населенного пункта Левадное. В ходе боестолкновения были уничтожены танки, бронетехника и живая сила ВСУ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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