В ФК «Атлетико Тальерес» подтвердили интерес к Валоесу со стороны «Краснодара»
Президент аргентинского футбольного клуба «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси 21 июня прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Диего Валоесу со стороны «Краснодара».
«Интерес к Валоесу <...> действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», — приводит слова Фасси Sport24.
В прошлом сезоне 26-летний Валоес провел за «Тальерес» 17 матчей, забил два мяча и отдал шесть голевых передач.
«Краснодар» завершил сезон-2022/23 на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков в 30 матчах, пишет газета «Спорт-Экспресс».
Ранее, 18 июня, калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Александра Жирова, до этого выступавшего за немецкий «Зандхаузен».