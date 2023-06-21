Школу креативных индустрий создадут в Вологде

Вологодской области одобрена вторая заявка на получение субсидии на создание школы креативных индустрий. Об этом первый вице-губернатор Эдуард Зайнак сообщил в своем Telegram-канале 21 июня.

Школу креативных индустрий создадут на базе Центра дополнительного образования детей в Вологде. Предполагается, что она откроется уже в 2024 году.

Среди основных направлений обучения — дизайн, звукорежиссура, анимация и 3D-графика, фотография и видеопроизводство, пишет ИА FlashNord.

Средства на создание подобных школ с 2022 года выделяются из федерального бюджета. Получить соответствующую субсидию регион может на основании заявки, поданной в Министерство культуры РФ. Вологодской области одобрена уже вторая такая заявка.

Первая школа креативных индустрий будет создана в Череповецком училище до конца 2023 года.