Торги по продаже активов Липецкой ипотечной корпорации признали несостоявшимися

Очередные торги по продаже земель и зданий обанкротившейся АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) признаны несостоявшимися. Об этом 21 июня сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на результаты аукциона.

На участие в торгах не было подано ни одной заявки, соответствующей требованиям аукциона. Конкурсный управляющий пытался реализовать 46 земельных участков, расположенных в Сырском сельсовете, селе Подгорное, в районе Южного обхода Липецка и реки Белоколодец. Самый дорогой из них — участок площадью 7,9 млн кв. м, который оценивается в 1,7 млрд рублей.

Как уточняет информагентство, 42 участка находятся в залоге у ООО «Грос Ретейл». У этой же фирмы в залоге четыре нежилых помещения на улице Бехтеева, 4, в Липецке, где находился головной офис ЛИКа.

В рамках других торгов часть активов выкупили различные компании и индивидуальные предприниматели. Речь идет о туристическом комплексе «Турист» и 47 земельных участках. Их удалось продать за 565,7 млн рублей. Также было выкуплено право аренды на участок площадью 384,8 тыс. кв. м в Ярлуковском сельсовете.

АО «Липецкая ипотечная корпорация» признано банкротом в августе 2019 года.