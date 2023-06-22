Неожиданное начало

Для всех жителей Советского Союза 22 июня 1941 года жизнь разделилась на до и после. Фашистская Германия без объявления войны напала на СССР, немецкая авиация и артиллерия наносили удары по советским городам, железным дорогам, аэродромам, военно-морским базам и другим объектам.

Руководство СССР знало, что войны не избежать, и активно готовилось к ней. Начиная с 1939 года страна находилась в состоянии мобилизации: промышленность перестраивалась на интенсивное производство большого количества техники и боеприпасов. Но как бы мы ни готовились, войны всегда начинаются неожиданно, даже несмотря на их, казалось бы, предсказуемость. Иосиф Сталин наверняка осознал, что война близка, когда немецкое руководство предложило ему подписать пакт о ненападении.

Об этом документе стоит говорить отдельно. Формально нацистская Германия и СССР подписали два договора — о ненападении от 23 августа 1939 года и о дружбе и сотрудничестве от 28 сентября 1939-го. Их заключили в момент приезда министра Иоахима фон Риббентропа в Москву. Основная цель договоренностей — разграничить сферы влияния двух стран и обговорить «правила игры»: поведение и реакцию одного государства на действия другого. Переговоры шли тяжело — Сталин не хотел идти на уступки, так как Адольф Гитлер в открытую заявлял, что коммунисты являются его главными идеологическими врагами.

Но глава Советского Союза вынуждено пошел на заключение договоров, так как альянсу с Западом в то время не суждено было случиться. Франция и Великобритания до последнего питали иллюзию, что Гитлер откажется от войны, если удовлетворить его амбиции. И глава рейха всячески эту мысль поддерживал.

Более того, британское руководство всеми силами пыталось задобрить Адольфа Гитлера. Тот хотел колоний, которые не достались Германии из-за Версальского договора, бредил расширением территории Германии. В переговорах с британцами Гитлер делал акцент на том, что их общий главный враг — СССР, поэтому Великобритании следует поделиться территориями с немцами в рамках союзнических отношений. Но англосаксы жертвовать своими землями были не готовы.

Интересно, что у Гитлера было двоякое мнение о Великобритании. С одной стороны, он считал ее крупной страной, колониальной державой, но с другой — своим прямым конкурентом на пути к мировому господству. Пока диктатор пытался добиться от Советского Союза нейтралитета, Сталин старался договориться с Англией и Францией о создании военного союза. Но переговоры в Москве в 1939 году ни к чему не привели: британцы всеми силами затягивали процесс. В результате Сталин вынуждено согласился на условия Германии.

Но наступило 22 июня 1941 года. К сожалению, как мы сейчас видим по документам Министерства обороны, советская армия не была приведена в состояние боевой готовности. Вроде бы была достигнута достаточная численность солдат, вооружения и боеприпасов, но если войска не развернуты в боевые порядки, они не могут адекватно воевать.

Да, вермахт столкнулся с сопротивлением по всему периметру советских границ. Но в целом советские войска были застигнуты врасплох, поэтому и сопротивление это оказалось стихийным и неорганизованным. Причины такой ситуации до сих пор вызывают различные дискуссии. Но именно этот факт привел к поражениям и серьезным человеческим потерям с нашей стороны в начале войны.

Боевые действия шли на всех фронтах одновременно — на северо-западе, западе, юго-западе. Основная задача была — остановить врага любой ценой, не дать ему продвинуться вглубь советской территории. Она оказалась не из простых, потому что не всегда было понятно, куда будет нанесен главный удар и какова стратегия нацистов.

Выяснение целей фашистов потребовало большого количества времени, но после того как немцы в конце 1941 года потерпели поражение под Москвой и были остановлены, удалось достичь определенной стабилизации фронта, хотя ситуация, конечно, менялась на разных направлениях. А дальше уже началась стратегическая война.

Автор — руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН

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