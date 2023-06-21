Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области
Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре в жилом доме в деревне Поречье Тверской области. Об этом сообщили 21 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.
На месте пожара спасатели обнаружили два тела: 55-летней женщины и четырехлетнего ребенка.
По данным пресс-службы, информация о возгорании поступила 15:15, а в 16:32 пожарные отчитались о ликвидации открытого горения.
В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Ранее, 18 июня, в городе Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.