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Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области
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Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Тверской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Женщина и маленький ребенок погибли при пожаре в жилом доме в деревне Поречье Тверской области. Об этом сообщили 21 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.

На месте пожара спасатели обнаружили два тела: 55-летней женщины и четырехлетнего ребенка.

По данным пресс-службы, информация о возгорании поступила 15:15, а в 16:32 пожарные отчитались о ликвидации открытого горения.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

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Ранее, 18 июня, в городе Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.

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