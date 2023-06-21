Гаврилов заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине

США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил 21 июня руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Они хотят воевать. Россия к этому готова <...> контрнаступление лишь подтверждает, что преступный киевский режим не считается с потерями в живой силе, лишь бы оправдать перед западными спонсорами их затраты», — заявил дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он подчеркнул, что западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

По словам Гаврилова, Украина должна вернуться к соблюдению нейтрального внеблокового статуса, который был зафиксирован в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, а также отказаться от планов по вступлению в НАТО и Евросоюз.

Ранее, 19 июня, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Лондон согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы.

В свою очередь, 17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что специальная военная операция на Украине превратилась в «фактически войну между Россией и коллективным Западом».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.