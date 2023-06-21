Мост к речпорту и пляжу отремонтировали в Ульяновске
В Ульяновске завершили ремонт пешеходного моста к речному порту и центральному городскому пляжу. Об этом 21 июня сообщает ulpravda.ru.
Работы прошли в два этапа. Подрядчик демонтировал старые бетонные ступени, усилил несущие элементы и сделал ступени из металла. Таким образом вес всей конструкции был снижен, что позволит прослужить мосту дольше. Второй этап работ был посвящен покрытию — специалисты усилили его основание и уложили металлические листы.
«Еженедельно по два-три раза выезжали на объект. Контроль шел, начиная с материалов, которые поставляли, инструментов, которыми работали, до соблюдения правил труда и техники безопасности», — рассказал ведущий инженер отдела стройконтроля МБУ «Стройзаказчик» Сергей Лытяков.
Официально объект сдадут к 1 июля. Перед этим переправу предстоит покрасить и доделать на ней освещение. Подрядчик уверяет, что срок службы металлического моста составит более 50 лет.