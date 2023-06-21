В Хабаровском крае истощилась почва

Снижение плодородия почвы в районе имени Лазо выявили специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. Агрохимическое обследование земельного участка общей площадью 113,9 га провели в мае 2023 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты отобрали пробы почвы и направили их на исследование в ФГБУ «Хабаровский Референтный центр Россельхознадзора», пишет ИА AmurMedia. В результате проверки в образцах подтвердилось низкое содержание основных элементов питания. Это свидетельствует об истощении земли, которое в дальнейшем может привести к ее деградации.

Также было установлено, что сельхозпредприятие, которое выращивало продукцию на этом земельном участке, не проводило в 2022 году мелиорацию, направленную на сохранение и повышение плодородия земель с/х назначения.

Предприятию направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также рекомендации по соблюдению земельного законодательства РФ. Исполнение предостережения находится на контроле управления Россельхознадзора.

Ранее в июне сообщалось, что в ЕАО в образцах почвы выявили пестициды. Пробы были отобраны на сельскохозяйственных полях Ленинского района автономии.