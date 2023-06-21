Водолазы начали проверку акваторий в местах отдыха в Астраханской области

В Астраханской области в преддверии начала купального сезона водолазы обследуют дно рек в местах массового отдыха. Об этом 21 июня сообщает региональное министерство безопасности.

Во вторник, 20 июня, к ежегодному обследованию дня рек приступили водолазы службы спасения ГКУ «Волгоспас». К 1 июля они проверят дно в 40 местах, на которых, по приблизительным подсчетам, ежегодно отдыхают 650 тыс. человек.

«Согласно постановлению правительства Астраханской области, перед открытием пляжа должны быть проведены водолазное обследование, очистка дна акватории пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва», — объяснили в министерстве.

По словам начальника «Волгоспаса» Александра Меретина, ежегодно водолазы обследуют около 67 тыс. кв. м дна водной акватории. Они извлекают останки лодок и деревьев, железобетонных плит с арматурами, резиновые покрышки, рыболовные сети, стеклянные бутылки, кирпичи и другой мусор, пишет «Астрахань-24».

Официальная дата открытия купального сезона в Астраханской области — 1 июля. Водолазы обследуют места из перечня, поданного городскими и районными администрациями.