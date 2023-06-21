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В ЕС и НАТО посчитали невозможным сотрудничество с РФ по климату

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Eckel
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Евросоюз (ЕС) и НАТО считают, что невозможно сотрудничать с Россией по проблеме климатических изменений из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 21 июня, заявили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Одно из последствий <конфликта> заключается в том, что сложно сидеть за столом с Россией и обсуждать климатические изменения», — сказал Столтенберг на форуме, организованном американским аналитическим центром «Германский фонд Маршалла».

При этом, по словам генсека НАТО, Россия и раньше не была сфокусирована на решении климатических проблем.

Боррель, в свою очередь, добавил, что на данный момент какое-либо сотрудничество в сфере климата с Россией отсутствует.

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Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

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