В ВШЭ спрогнозировали возвращение мирового туризма почти на доковидный уровень

В 2023 году мировая экономика структурно восстанавливается от острых последствий COVID-19, вызванных карантинными ограничениями. Ожидается восстановление в туристическом секторе. Об этом говорится в выпуске «Барометр мировой экономики», который подготовлен Департаментом мировой экономики ВШЭ и Центром комплексных европейских и международных исследований. «Известия» ознакомились с документом 21 июня.

По информации аналитиков, стабилизируется структура потребления, в туристическом секторе ожидается восстановление потоков до 80–95% от уровня 2019 года. Логистический кризис ушел в прошлое, считают эксперты.

Ключевыми драйверами мирового роста в этом и следующем году, по их мнению, будут азиатский регион (во главе с Китаем и Индией), а также Африка и Ближний Восток.

Ранее, 15 июня, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что туротрасль в России восстанавливается после нескольких лет, когда в ней наблюдался спад из-за коронавируса.

18 июня сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что большая часть опрошенных россиян планирует провести отпуск внутри страны. Самым популярным направлением для семейных поездок среди респондентов стали: Санкт-Петербург, Адлер, Москва, Эсто-Садок,Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Анапа, Калининград и Владивосток.