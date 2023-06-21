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На батискафе «Титан» осталось кислорода менее чем на 19 часов

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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На подводном аппарате «Титан» осталось кислорода менее чем на 19 часов. Об этом 21 июня сообщил телеканал Би-би-си в Twitter.

По словам представителя береговой охраны США Джона Моджера, кислород закончится к 13:30 мск 22 июня. Это примерный расчет, не учитывающий возможные поломки на борту. По умолчанию «Титан» рассчитан на подачу кислорода в течение 96 часов.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили практически 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

Известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Однако позднее телеканал NBC News сообщил, что зафиксированные звуки не являлись стуком, сделанным экипажем судна.

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