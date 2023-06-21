Мусоровоз задавил мужчину в Хабаровском крае

Водитель мусоровоза задавил мужчину на бульваре Юности в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), сообщает в среду, 21 июня, пресс-служба городской Госавтоинспекции в своем Telegram.

ДТП произошло в 10:05 на дворовой территории дома 10/3. Специализированный грузовик «Мусоровоз» под управлением 50-летнего водителя, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину 30–40 лет. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Как отмечает ИА AmurMedia, водительский стаж мужчины составляет 30 лет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот же день сообщалось, что водитель грузовика сбил подростка-велосипедиста в Удмуртии. В результате происшествия школьник погиб.