На линии фронта в Донбассе в настоящее время наблюдается «определенное затишье» в контрнаступлении, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже понесли серьезные потери в личном составе и технике. Об этом 21 июня сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится», — отметил он разговоре с журналистом Павлом Зарубиным в Кремле.

Глава государства пояснил, что ВСУ в настоящее время пытаются восстановить свою боеспособность и комбинируют новые подразделения из бригад, которые понесли потери, пытаясь прорвать оборону российской армии.

«На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — сообщил Путин.

Он также добавил, что подбитые танки, в том числе иностранного производства, «горят за милую душу». При этом наступательный потенциал противника пока не исчерпан, и у ВСУ еще есть резервы, которые они намерены выводить в бой, заявил президент.

Ранее 21 июня военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что контрнаступление ВСУ не задалось. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее в этот день признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось. Однако, по его словам, быстрых результатов ждать не стоит, потому что контрнаступление — «это не голливудский фильм».

19 июня газета The Wall Street Journal указала на то, что наступление ВСУ превратится для украинской стороны в настоящую мясорубку в ближайшем будущем. Издание отметило, что российские минные поля являются самым сложным препятствием для украинских боевиков. На них уже потеряно значительное количество танков и другой бронетехники.

16 июня, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Путин также заявлял о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.