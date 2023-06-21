Несанкционированную свалку расчистили в Белинском в Пензенской области

В городе Белинском Пензенской области ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Свалка образовалась в районе улицы Храмова на участке площадью 1,5 га. Объем вывезенных отходов составил 2,6 тыс. кубометров.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», свалку ликвидировали за счет субсидии, предоставленной муниципалитету из регионального бюджета.

До конца 2023 года в Белинском районе планируют расчистить еще три незаконные свалки общим объемом 3 тыс. кубометров. Кроме того, по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в процессе ликвидации находится свалка в окрестностях Белинского.