Водитель грузовика насмерть сбил подростка-велосипедиста в Удмуртии

В селе Вавож в Удмуртии 44-летний водитель грузовика МАЗ насмерть сбил 13-летнего подростка на велосипеде. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 11:50 (10:50 мск). Водитель МАЗа поворачивал направо и совершил наезд на подростка, который на велосипеде пересекал проезжую часть по линии тротуара.

В результате происшествия школьник погиб.

Ранее, 19 июня, в поселке Восточный Свердловской области 14-летний подросток за рулем автомобиля сбил шестилетнего ребенка-велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали.